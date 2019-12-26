Aslı Enver ile Murat Boz barıştı mı? Murat Boz'dan cevap...

2016 yılında Kardeşim Benim filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver ve Murat Boz, 3 senedir yaşadıkları çalkantılı ilişkiye geçtiğimiz Ekim ayında son vermişlerdi.

Çift, bundan önce de uzun süreli ayrılıklar yaşamış fakat dayanamayıp tekrar barışmışlardı. Şimdi ise çiftin tekrar barıştığı iddia edildi. Bir yemek çıkışı muhabirlerle karşılaşan Boz ise bu iddialara "Özel hayatım hakkında konuşmuyorum" diyerek yanıt verdi. Boz'un bu konuyu reddetmemesi ise iddianın gerçek olma ihtimalini arttırdı. Enver cephesinden bu konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.



ulusal.com.tr