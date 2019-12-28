Ata Demirer ile Alara Bozbey barıştı! Alara Bozbey kimdir?

Geçen yıl ayrılan çiftin barıştığı, Ata Demirer hastaneye kaldırılınca ortaya çıktı. Enfeksiyon geçiren Demirer, BKM'de gösterisine çıkamadı. Gösteri saatlerinde hastaneye kaldırılan Demirer akşam saatlerine kadar hastanede tedavi gördü.

Demirer'in ailesi hastaneye gelirken, Alara Bozbey'de sevgilisini yalnız bırakmadı. Hastaneden, Ata Demirer'in annesiyle kol kola çıkarken görülen Bozbey, Demirer'e sorulunca yeniden birlikte olduklarını açıkladı.

ALARA BOZBEY KİMDİR?

7 Aralık 1986 yılında Litvanya'da doğdu. Asıl adı Aliona'dır. Annesi ve babası Litvanyalı olmasına rağmen, annesi bir Türk'le evlenince uzun yıllar Türkiye'de yaşamış ve Türk vatandaşlığını alarak adını Alara'ya çevirmiştir.

Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Beden, Gamsız Hayat, Benim için Üzülme, Dolunay adlı dizilerde rol aldı.

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