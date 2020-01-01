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Aylin Aslım'ın Kerem Bürsin tepkisi

Ünlü şarkıcı Aylin Aslım'ın, Kerem Bürsin'in yılbaşı açıklamalarına karşı attığı tweet olay oldu.

MAGAZIN 01.01.2020, 13:11
Aylin Aslım'ın Kerem Bürsin tepkisi

Kerem Bürsin'in bir YouTube kanalında, özel hayatı hakkında yaptığı açıklamaların içinde yılbaşında ne yapacağı hakkında bir diyalog geçti. Bursin, "Sarhoş olup sapıtmaktansa, yılbaşına dua ederek girmeyi seviyorum" sözüyle birçok hayranından övgü aldı. Fakat Aylin Aslım bu duruma aksi bir tepki verdi. 

Twitter'ı aktif kullanan Aslım, Bursin'in açıklamalarını kendi yorumuyla birlikte paylaştı. Aslım, "Sevim koş, o kapı kapanmadan son lavukluklar" notuyla paylaştı.

Bu paylaşımın ardından, "Kimsenin, kimsenin tercihini iplemediği, dürtüklemediği, daha iyi biri olma derdinden başka dert bilmediğimiz bir yıl dilerim. Son 20 yıl bunun tersini yaşattı, ama yine de" sözlerini paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerinden kendisiyle çeliştiğine dair birçok yorum aldı. 

Kerem Bursin konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. 


ulusal.com.tr

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