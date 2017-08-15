Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne'nin Keşan İlçesi'nde 26 Ağustos'ta yapılacak düğün töreniyle dünyaevine girecek.

ESKİ Dünya Güzeli model ve oyuncu Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne'nin Keşan İlçesi'nde 26 Ağustos'ta yapılacak düğün töreniyle dünyaevine girecek.



2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, erkek arkadaşı Atakan Koru ile 26 Ağustos 2017 tarihinde Keşan İlçesi'ne bağlı Bahçeköy'deki bir kır lokantasının bahçesinde düzenlenecek Trakya'ya özgü düğün töreniyle evlenecek. Azra Akın ve Atakan Koru'nun düğün hazırlıkları devam ederken, çiftin davetiyeleri ise Darüşşafaka Cemiyeti'ne yaptıkları bağış üzerine hazırlanarak, üzerinde 'Eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek için, bu mutlu günümüzde sizin için Darüşşafaka'ya bağış yaptık' notuyla basıldı. Çiftin, davetiyeleri dağıtmaya başladığı bildirildi.