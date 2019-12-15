Babasına benziyor

Ünlü komedyen ve oyuncu Eser Yenenler, geçtiğimiz Haziran ayında 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yenenler ile hayatını birleştirmişti. Çiftin evlendikten kısa süre sonra Kuzey adını verdikleri bir oğulları oldu. Ekim ayında dünyaya gelen Kuzey bebekle mutlu dolu anlar yaşayan çift, bebekleriyle güzel pozlarını kişisel sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor. Ünlü çiftin hayranları ise büyüyen Kuzey bebeğin yüzünü gördükçe babasıyla benzerliğini dile getiriyor.

Eser Yenenler, oğluyla paylaştığı son fotoğrafa, Esat Yontunç ve yeni doğan oğluyla birlikte poz verdikleri için "Babalar ve oğulları" açıklamasını düştü.