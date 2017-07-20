Fransız şarkıcı Barbara Weldens, akla hayale gelmeyecek bir kaza sonucu hayatını yitirdi.

Fransız şarkıcı Barbara Weldens, akla hayale gelmeyecek bir kaza sonucu hayatını yitirdi.



35 yaşındaki Weldens, Fransa'nın Lot bölgesindemi Goudron adlı bir köyde yer alan bir kiliside şarkı seslendiriyordu. Bu sırada da hayatını yitirdi. Genç şarkıcının kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Polis ortaya atılan çeşitli iddialar da dahil olmak üzere birçok olasılığı soruşturuyor.



Barbara Weldens'in kalp krizinden ya da elektrik çarpması sonucu hayatını yitirdiği ileri sürülenler arasında.



Barbara Weldens, bir piyanist ve akustik gitar eşliğinde şarkılarını seslendirdiği bir turnede bulunuyordu. En büyük idollerinden birinin efsanevi şarkıcı Jacques Brel olduğunu söyleyen Weldens sirklerde büyüdükten sonra şarkıcılığa başlamıştı./Akşam