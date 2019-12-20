Bilal Sonses kimdir? Ünlü şarkıcı hakkında merak edilenler... kaç yaşında? nasıl ünlü oldu?

Son zamanlarda sesiyle ve yakışıklılığıyla merak konusu olan genç şarkıcı Bilal Sonses, 28 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Fatih'te büyüyen Sonses, lise eğitimini Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi'nde aldı. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi'nde eğitimine devam etti.

2015 yılında açtığı YouTube kanalında paylaştığı cover şarkılarla ünlenen Sonses, 1 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Kendi adıyla çıkardığı 'Neyim Olacaktın?' şarkısı ile geniş kitleler tarafından tanındı. Sonses, pop türünde şarkılar seslendiriyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve gün geçtikçe ünlenen genç şarkıcı dün akşam TV8'de yayınlanan Eser Yenenler Show'a konuk oldu.