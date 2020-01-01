Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri dudak uçuklattı. Diva Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri doğru mu?

İspanya'dan özel ıstakoz, Rusya'dan havyar gibi lüks isteklerini sıralayan Bülent Ersoy'un istekleri herkesi şaşırttı.

Diva, yılbaşı gecesi menüsünde İspanya'nın güneyinde yer alan Marbella'nın Puerto Banus Limanı'ndan getirilecek her biri 10 kg ağırlığındaki 10 adet ıstakozlar ve pavuryalar ile birlikte Rusya'dan özel olarak getirtilen beluga siyah havyar vardı.

Otele Paris'ten Michelin yıldızlı bir aşçıyı da götürecek olan Ersoy için gündeme gelmesiyle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "Ben zaten evimde de öyle yaşıyorum. Özel aşçıyı şunun için istedim. Böcekler falan istemiştim. Pavuryalar… Bütün isteklerim onaylandı. Önemli olan istemek değil onu alabilmek” açıklaması yapmıştı.

Açıklamasıyla iddiaların doğruluğunu da kanıtlamış olan Diva önceden tır ile eşyalarını göndertmiş dün akşam ise otele mütevazi bir arabayla giriş yapmıştı.





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