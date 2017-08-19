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Bülent Ortaçgil'in Kanlıca'daki evine hırsız girdi

Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, geçen günlerde hırsız şoku yaşadı

Bülent Ortaçgil'in Kanlıca'daki evine hırsız girdi

Usta müzik adamı Bülent Ortaçgil, geçen günlerde hırsız şoku yaşadı. Bozburun'da doğayla iç içe yaşayan Ortaçgil, İstanbul'da ise yıllardır Kanlıca'da müstakil bir evde oturuyor.

Medyatava'nın haberine göre, sanatçının özel güvenlik sisteminin olduğu evine hafta başında 3 hırsızın birden girdiği ortaya çıktı. Önce camları zorlayan hırsızlar, daha sonra kapıyı kırıp içeri girdi. Sanatçının eşi Çiğdem Hanım'a ait ziynet eşyalarını, eski birkaç telefonu ve bilgisayarı çalan hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı. Olayı öğrenip bir gün sonra Kanlıca'daki evine gelen Ortaçgil, hemen polise gidip ifade verdi. Sanatçı evinin hırsızlar tarafından kırılan kapısını da komple yeniledi.

Güvenlik kameralarından olayı izleyen Ortaçgil, mahalleyi de uyarmak için harekete geçti. Üç genç hırsızın güvenlik kamerasındaki görüntülerini kağıda bastıran sanatçı "Mahallemizin hırsız zanlıları" yazısıyla hem evinin kapısına, hem de sokaklara astı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bülent ortaçgil #kanlıca #istanbul
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