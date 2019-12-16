Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı
Diriliş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yüzünü geçen günlerde ilk kez paylaşarak gündeme oturmuşlardı. Özçivit'in özel hayatı kız kardeşinin boşanmasıyla tekrar gündeme geldi.
MAGAZIN 16.12.2019, 13:00 16.12.2019, 13:07
Burak Özçivit'in tek kız kardeşi olan ve abisine benzerliğiyle dikkat çeken Burçun Özçivit 2014 yılında Ahmet Deniz ile dünyaevine girmişti. Çift, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı. İkilinin neden ayrılık kararı aldığı ise bilinmiyor. Eski eşlerin bir kızları var.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P