Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit boşandı

Burak Özçivit'in tek kız kardeşi olan ve abisine benzerliğiyle dikkat çeken Burçun Özçivit 2014 yılında Ahmet Deniz ile dünyaevine girmişti. Çift, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı. İkilinin neden ayrılık kararı aldığı ise bilinmiyor. Eski eşlerin bir kızları var.