Burcu Kıratlı hamile mi? Bebek ne zaman gelecek?

Kanal D'de sabah kuşağında yayınlanan İkinci Sayfa programında gündeme gelen 'Burcu Kıratlı hamile' haberine karşılık yayına bağlanan ünlü oyuncu hamile olmadığını açıkladı. Kıratlı, "Hamile değilim. Evlilik dışı bebeğe karşıyım. Yaşayana saygılıyım ancak benim aileme, örf ve adetlerime ters. Yani kısaca bebek yok" dedi. Ayrıca yeni bir projeye başladığını açıklayan Kıratlı, sağlam bir projede yer aldıktan sonra bebek yapmayı düşüneceğini söyledi.



1 Ocak 2019'da hızlı bir kararla nikah masasına oturan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çifti, yine hızlı bir kararla Eylül ayında boşanmıştı. Ayrılıkları kısa süren çift krizi atlattıklarından beri aşklarına dolu dizgin devam ediyorlar.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kıratlı, Ata Koleji'nde ilk okulu bitirdi. Orta Okulu Beşiktaş Jimnastik Kulubü (BJK) Koleji'nde okuyan Kıratlı, liseyi Bebek Yeni Yıldı Koleji'nde okudu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve merkezde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.İlk olarak 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elde Var Hayat dizsinide Yağmur karakterini canlandıran Kıratlı, 2013 yılında Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile ilk sinema filmini oynadı.