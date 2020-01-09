Can Yaman sakallarını kesti! İşte yeni Can Yaman...

İzmir'de bedelli askerlik yapacak olan Yaman'ın, yeni asker imajı sosyal medyada gündem haline geldi. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yaman, son dizisinde oynadığı fotoğrafçı Can Divit karakteri için saçlarını, sakallarını uzatmış ve vücudunu spor yaparak geliştirmişti.

Libido açıklaması ile ünlü dünyasından büyük tepki toplayan Yaman en son İspanya'da inzivaya çekilmişti. Ünlü oyuncu, şu an İzmir'de vatani görevini tamamlıyor. Askerden dönüşte ise yeni bir projede yer alıp alınmayacağı bilinmiyor. Pınar Deniz ile başrol oynayacağı yeni dizisi, Yaman'a kamuoyundan gelen tepkiler sonucu iptal edilmişti.



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