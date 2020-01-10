Cem Yılmaz Serenay'ı stalkladığını itiraf etti! Aşk iddiaları doğru mu?
Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz'ın ilişkisinin bitme sebebi olarak Serenay Sarıkaya gösterilmişti. O zaman iddiaları yalanlayan Cem Yılmaz'ın, adı hala Serenay Sarıkaya ile anılıyor...
MAGAZIN 10.01.2020, 15:53
2 gün önce YouTube'da "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk olan Cem Yılmaz herkesi şaşırtacak ve aşk iddialarını doğrulayacak cümleler söyledi. İbrahim Selim'in "Hiç kimseyi stalk'lıyor musun" sorusuna, "Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum mesela ona. O dalıp gitmem stalk mu oluyor? Normalde bir sürü arkadaşım var, onlara dalmıyorum mesela" diyerek Sarıkaya hayranlığını dile getirdi. "İbrahim Selim ile Bu Gece" programının Zorlu PSM'deki çekimlerini Sarıkaya'nın da izlediği öğrenildi. Sarıkaya ile Yılmaz'ın geceden birlikte ayrıldığı iddia edildi.
ulusal.com.tr
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