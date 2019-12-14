Cem Yılmaz ve Defne Samyeli barıştı mı? Çift evleniyor mu?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılığı kısa sürdü. Nisan ayında birlikteliğe başlayan çift, mutlu bir birliktelik yaşıyor ve çekinmeden aşklarını doyasıya paylaşıyorlardı. Çift hakkında daha öncede ayrılık haberleri çıkmıştı fakat birlikte tatil yaptıkları Bodrum'dan bu haberleri verdikleri samimi pozlarla yalanlamışlardı.

Fakat 15 Ekim'de Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler galasına, Samyeli katılmayınca çiftin ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine birbirlerini sosyal medya üzerinden takip etmeyi bırakmışlardı. Ayrılık konusunda hiçbir açıklama yapmayan neden ayrıldıklarına dair soruları cevapsız bırakmıştı.

EVLENECEKLERİ KONUŞULUYOR

Çift, ayrılığa uzun süre dayanamadı. Çift şimdilik birlikte görüntü vermesede sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladılar. Yılmaz'ın, Samyeli'yi evlilik teklifiyle barışmaya ikna ettiği iddia ediliyor.