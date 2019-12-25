Cem Yılmaz'ın Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisi ertelendi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisinin ertelendiğini duyurdu
MAGAZIN 25.12.2019, 20:25 25.12.2019, 20:34
Ünlü komedyen Cem Yılmaz Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisinin ertelendiğini duyurdu.
Cem Yılmaz, 25 Aralık tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşşecek olan "CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus" gösterisinin 5 Ocak 2020, saat 21:00 tarihine ertelendiğini açıkladı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, "25 Aralık tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, sağlık sorunu nedeniyle 5 Ocak 2020, saat 21:00 tarihine ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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