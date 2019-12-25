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Cem Yılmaz'ın Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisi ertelendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisinin ertelendiğini duyurdu

MAGAZIN 25.12.2019, 20:25 25.12.2019, 20:34
Cem Yılmaz'ın Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisi ertelendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisinin ertelendiğini duyurdu.

Cem Yılmaz, 25 Aralık tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşşecek olan "CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus" gösterisinin 5 Ocak 2020, saat 21:00 tarihine ertelendiğini açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, "25 Aralık tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, sağlık sorunu nedeniyle 5 Ocak 2020, saat 21:00 tarihine ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

#cem yılmaz
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