Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan kaç yaşında?

Bir çocuk annesi 30 yaşındaki oyuncu ve manken Ceren Hindistan'ın 62 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Magazin gündemine bomba düşen aşk iddiasıyla ilgili canlı yayında açıklama yapan Hindistan, "O benim abim gibidir. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.





Ceren Hindistan kimdir?

27 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Kars, Sarıkamışlıdır. Babasının büyükbabası Hindistan'dan Kars'a göç etmiş, soyadları bu yüzden Hindistan olmuş. Bir abisi vardır. Ankara Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezunudur.



2007 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılıp son 10 finalistlerinden oldu. Yarışma sonrası yönetmen Abdullah Oğuz'un teklifi ile kendisinden bir yaş büyük abisi ile İstanbul'a yerleşerek Workshop'lara katılmaya başladı ardından dizi filmlerde oynadı.

İşadamı Kürşat Yılmaz, futbolcu Özer Hurmacı ve yapımcı Murat Tokat ile birlikteliği oldu.

2012 yılında senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Babalar Ve Evlatlar" dizisinde Ceren Hindistan 'Zeynep' karakterini canlandırken; dizide Fatma Girik, Serdar Gökhan, Murat Ünalmış gibi isimlerle rol alıyor.

Ceren Hindistan, 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde" Hürrem Sultan'ın sadık cariyesi olan Ahsen Hatun karakterini canlandırdı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

2013 yılında sadece 4 bölüm oynatılan ve finalsiz biten "Firuze" adlı dizide başrollerini Ceren Hindistan (Firuze), Haluk Piyes (Demir), Ceyda Ateş (Suzan), Fırat Çelik (Oğuz) ve Engin Şenkan (Cemal) oynuyorlardı.

2014 yılında senaristliğini Mahinur Ergun'un yaptığı "Aşktan Kaçılmaz" adlı dizi filmde Berk Oktay, Pelin Akil, Çağdaş Onur Öztürk ile başrolleri paylaştı.

2015 yazında evleneceği Antalyalı işadamı Ümit Aslan'la birlikte 14 Şubat 2015 Sevgililer Günü'nde Umre'ye gitti. 25 Temmuz 2015 tarihinde Antalya Memorial Hastanesi'nde Arya Rima Aslan bir kız çocuğunu doğurdu.



Filmleri ve Dizileri :

2014 - Aşktan Kaçılmaz (TV Dizisi)

2013 - Firuze (Firuze) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl ( Ahsen Hatun) (TV Dizisi)

2012 - Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2010 - Saklı Hayatlar (Nergis) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Sakarya Fırat (Nihan Tekintaş) (TV Dizisi)

2009 - Ah Kalbim ( Yeşim) (TV Dizisi)

2008 - Baba Ocağı (İsmet) (TV Dizisi)

2007 - Senin Uğruna (Serpil) (TV Dizisi)

2007 - Fedai (Ceyda) (TV Dizisi)