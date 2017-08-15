Dün sabah yaşanan kazada bir dublör, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve hayatını kaybetti
Independent'ta yer alan habere göre, olaya tanık olanlardan biri, Jack Poole Plaza'nın önünde motor kullanan kadın dublör, bisikletli olan diğer dublöre çarptığını ve Shaw Tower'ın camlarına girdiğini söyledi.
Etrafta bulunan diğer görgü şahitleri ise olayın, filmde yer alan bir sahne olduğunu sandıklarını ifade etti.
Seyirciler ölümün koreografinin bir parçası oluğunu düşünüyordu ama gerçek daha sonra ortaya çıktı.
Bazı tanıklar bisikletin frenlerinin kontrol edilmediğini ve kazanın bu sebepten ötürü olduğunu iddia etti.
ulusal.com.tr
Dün sabah yaşanan kazada bir dublör, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve hayatını kaybetti
Dün sabah yaşanan kazada bir dublör, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve hayatını kaybetti
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