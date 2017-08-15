"Kripto olsam suikastı ben yapardım"
Telafer'de IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı
Telafer'de IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı
Başbakan'dan sosyal medya uyarısı
Başbakan'dan sosyal medya uyarısı
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var! O isimler de aralarında
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var! O isimler de aralarında

Deadpool 2 setinde bir dublör hayatını kaybetti

Dün sabah yaşanan kazada bir dublör, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve hayatını kaybetti

Deadpool 2 setinde bir dublör hayatını kaybetti

Dün sabah yaşanan kazada bir dublör, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı ve hayatını kaybetti

Independent'ta yer alan habere göre, olaya tanık olanlardan biri, Jack Poole Plaza'nın önünde motor kullanan kadın dublör, bisikletli olan diğer dublöre çarptığını ve Shaw Tower'ın camlarına girdiğini söyledi.

Etrafta bulunan diğer görgü şahitleri ise olayın, filmde yer alan bir sahne olduğunu sandıklarını ifade etti.

Seyirciler ölümün koreografinin bir parçası oluğunu düşünüyordu ama gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Bazı tanıklar bisikletin frenlerinin kontrol edilmediğini ve kazanın bu sebepten ötürü olduğunu iddia etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deadpool #dublör
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Sanık avukat mahkemede FETÖ elebaşına sahip çıktı
Sonraki Haber
CHP Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında soruşturma başlatıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.