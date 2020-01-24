Defne Samyeli'den estetik iddialarına yanıt

Radyocu Kadir Çetin'in programına konuk olan 47 yaşındaki Samyeli, Çetin'in estetik sorularını yanıtlandırdı. Samyeli, "Bende estetik yok vallahi. Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim. 30 yıldır bu sektördeyim. Herkes, her türlü, her dokunuşu yaptırıyor" diyerek takipçilerine estetik yapmadığını anlattı.

Samyeli, güzelliğinin sırrı olarak ise yüz yogasını işaret etti. Senelerce yüz yogası yaptığını ve önlemini erken aldığını söyleyen Samyeli, geçmişte aldığı önlemler sayesinde şimdi böyle şeylerle uğraşmadığını söyledi.

Samyeli, bugüne kadar medya sektöründe pek çok pozisyonda yer aldı; haber sunuculuğu, köşe yazarlığı, program sunuculuğu, şarkıcılık ve oyunculuk yapan sanatçı, en son Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettirmişti.



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