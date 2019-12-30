Deniz Seki sahneden yere düştü

Bir otelde sahneye çıkan Seki, şarkı söylediği esnada fondaki aydınlatmalara doğru yöneldi. Sahne ile aydınlatma arasında boşluğun olduğunu fark etmeyen Seki, sahneden yere düştü. Seki'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seki, olaydan sonra Instagram'dan, "Öncelikle herkese iyi haftalar ve şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Cumartesi gecesi gerçekleştirdiğimiz sahnemizde bir iş kazası geçirip düştüm. Beni merak eden, soran, yazan herekse sonsuz teşekkür ederim. Çok şükür korkulacak bir şey yok. Hala biraz ağrım var ama nazar çıktı diyelim" yazdı. Seki'nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen, sevenleri bu açıklamayla rahat bir nefes aldı.





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