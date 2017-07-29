Sinema sanatçısı Derya Alabora, film setinde kaza geçirerek yaralandı.
"Cici Babam" isimli filmde başrol oynayan Alabora, Muğla Köyceğiz'deki çekimler sırasında oyuncu Mahir İpek ile bindiği bisikletten düştü.
Kazanın ardından ambulansla Köyceğiz'deki özel bir hastaneye götürülen sanatçı, ilk müdahalenin ardından ayağında kırık olabileceği şüphesiyle tedavi için İstanbul'a sevk edildi.
Meltem Bozoflu'nun yönettiği filmin çekimlerine kaza nedeniyle ara verildi.
Sinema sanatçısı Derya Alabora, film setinde kaza geçirerek yaralandı.
Sinema sanatçısı Derya Alabora, film setinde kaza geçirerek yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.