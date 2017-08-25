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Dünya güzeli Azra Akın nikah masasına oturdu

ESKİ Dünya Güzeli model ve oyuncu Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Tekirdağ'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çiftin düğünü ise 26 Ağustos'ta Edirne'nin Keşan İlçesi'nde yapılacak.

Dünya güzeli Azra Akın nikah masasına oturdu

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, erkek arkadaşı Atakan Koru ile Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Süleymanpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat kıydı. Nikaha, çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.  

Azra Akın ve Atakan Koru'nun düğünü ise 26 Ağustos 2017 tarihinde Keşan İlçesi'ne bağlı Bahçeköy'deki bir kır lokantasında yapılacak. Çift, kır lokantasının bahçesinde Trakya'ya özgü düğün töreniyle evlenecek. Azra Akın ve Atakan Koru düğün hazırlıklarını tamamlarken, çiftin Darüşşafaka Cemiyeti'ne yaptıkları bağış üzerine hazırlanarak, üzerinde 'Eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek için, bu mutlu günümüzde sizin için Darüşşafaka'ya bağış yaptık' notuyla basılan mütevazi davetiyeleri dikkat çekmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Azra Akın
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