Elazığ'a giden Yusuf Güney fırsatçı esnaflara isyan etti

Depremzedelere çok sayıda, battaniye, bot ve ısınmalık eşya temin eden Güney, fırsatçı bir esnafa sitemde bulundu. Yaptığı yardım alışverişi bir bir sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, "120 lira fiyat çekti bize. Bu zor zamanda İstanbul'dan gelmişim, insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Böyle fırsat düşkünü insanlara tilt oluyorum" sözleriyle deprem bölgesinde karşılaştığı manzarayı aktardı.

Güney daha sonra battaniyeleri 30 liraya satan bir yerden alışverişini tamamladı.

Yardımları elleriyle ulaştıran şarkıcı daha sonra ise şehir hastanesine giderek yaralanan çocuklara ziyarette bulundu.

ulusal.com.tr