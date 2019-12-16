Emre Altuğ merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un başına gelmeyen kalmadı. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı kazayı anlatan Altuğ'un sağlık durumu iyi.

Altuğ'un paylaşımı:

Efendim bir yere gidiyordum ki arabamın lastiği yarıldı ama 50 metre ötede lastikçi vardı,gittiğim yerden çıktım merdivenlerden yuvarlandım çok ama çok canım acıdı ama kontroller neticesinde yine çok önemli bir sakatlık yok. Yarın Amsterdam'a da gideceğim,pazartesi gelip 20.yıl konserimi de yapacağım evelallah. Uzun lafın kısası göz mü dersiniz nazar mı bilmem ama enerjim yüksekken hiçbir kötü enerji beni alt edemez cok şükür. Enerjinizi yüksek tutun.