Enes Batur'un yeni şarkısı ve klibi yayınlandı! Şarkısının adı ve şarkı sözleri...
Enes Batur, video ve beyaz perdeden sonra bu kezde şarkıcılığa soyundu. Youtube'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan 21 yaşındaki genç Youtuber "Dolunay" isimli bir parçayı seslendirdi. Kendi YouTube kanalında da şarkının klibini yayınladı.
Ünlü Youtuber Enes Batur, YouTube platformundan çektiği videolardan sonra 2018 yılında "Hayal mi Gerçek mi?" filmini yayınlamıştı, bu yıl ise "Enes Batur: Gerçek Kahraman" filmiyle beyaz perdeye devam etti. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Youtuber, bu kez de Dolunay adlı bir şarkı yayınladı. Şarkıyı, kendi YouTube kanalından paylaşan Batur'un şarkısının ve klibinin yapımcılığını, Enes Batur Medya ve ILS Vision Productions üstlendi.
Enes Batur, şarkısının altına şu notları düştü:
İnsan hayatta ne isterse başarabilir sadece bunun için pes etmeden azimle çalışması gerekiyor, ben buna inanıyorum. Amacım şarkıcı olmak konserler vermek değildi sadece size güzel bir iş sunmaktı umarım beğenirsiniz iyi seyirler!
DOLUNAY KLİP
"DOLUNAY" ŞARKI SÖZLERİ
Susar, herkes Susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra, yanıma uğra
Bi Yazı Tuğra
Bükelim tüm kolları
Koy koy yeni bi kat
Onuda geçeyim iyi fark
Zoruna gidenin dili kurak
Kapalı kapıya çeneni tak
Boşver geri topla
Verdiğin değerin dili olsa
Kalbimi vurmuş gidiyorsan
acı diliyorsan ve de biliyorsan
(2x)
Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
Kara kış gibiyim sobalara
Bizi doldursun odalara
Susar, herkes Susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra, yanıma uğra
Bi Yazı Tuğra
Bükelim tüm kolları
(2x)
Normale dönücem hayatım versin istediğimi
Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi
Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere
Trip atma Trip atma Trip atma
(2x)
Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
Kara kış gibiyim sobalara
Bizi doldursun odalara
ENES BATUR KİMDİR?
9 Nisan 1998 Antalya doğumlu olan Enes Batur Sungurtekin, Türk YouTuber ve oyuncu. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Şu an Türkiye'nin en çok aboneye sahip şahsi YouTube kanalının sahibidir.
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