Enes Batur yeni şarkı çıkardı! Şarkısının adı ve şarkı sözleri... Enes Batur kimdir?

Ünlü Youtuber Enes Batur, YouTube platformundan çektiği videolardan sonra 2018 yılında "Hayal mi Gerçek mi?" filmini yayınlamıştı, bu yıl ise "Enes Batur: Gerçek Kahraman" filmiyle beyaz perdeye devam etti. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Youtuber, bu kez de Dolunay adlı bir şarkı yayınladı. Şarkıyı, kendi YouTube kanalından paylaşan Batur'un şarkısının ve klibinin yapımcılığını, Enes Batur Medya ve ILS Vision Productions üstlendi.

Enes Batur, şarkısının altına şu notları düştü:

İnsan hayatta ne isterse başarabilir sadece bunun için pes etmeden azimle çalışması gerekiyor, ben buna inanıyorum. Amacım şarkıcı olmak konserler vermek değildi sadece size güzel bir iş sunmaktı umarım beğenirsiniz iyi seyirler!

DOLUNAY KLİP



"DOLUNAY" ŞARKI SÖZLERİ

Susar, herkes Susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra, yanıma uğra

Bi Yazı Tuğra

Bükelim tüm kolları

Koy koy yeni bi kat

Onuda geçeyim iyi fark

Zoruna gidenin dili kurak

Kapalı kapıya çeneni tak

Boşver geri topla

Verdiğin değerin dili olsa

Kalbimi vurmuş gidiyorsan

acı diliyorsan ve de biliyorsan

(2x)

Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben

Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben

Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara

Kara kış gibiyim sobalara

Bizi doldursun odalara

Susar, herkes Susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra, yanıma uğra

Bi Yazı Tuğra

Bükelim tüm kolları

(2x)

Normale dönücem hayatım versin istediğimi

Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi

Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere

Trip atma Trip atma Trip atma

(2x)

Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben

Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben

Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara

Kara kış gibiyim sobalara

Bizi doldursun odalara

ENES BATUR KİMDİR?

9 Nisan 1998 Antalya doğumlu olan Enes Batur Sungurtekin, Türk YouTuber ve oyuncu. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Şu an Türkiye'nin en çok aboneye sahip şahsi YouTube kanalının sahibidir.