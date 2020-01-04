Ercüment Doğan hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu Ercüment Doğan kimdir? 

55 yaşındaki ünlü oyuncunun cenazesi 5 Ocak Pazar günü yarın öğlen vaktinde Yalova Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy içindeki camiden kalkacak.

ERCÜMENT DOĞAN KİMDİR?

Ercüment Doğan, 1965 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında kurduğu 5 Taş Çocuk Tiyatrosu ile hemoyunculuğa hem de prodüktörlüğe başladı. Büyük emek vererek başladığı oyunlarını Anadolu'nun neredeyse tüm şehirlerinde sergiledi. Bununla yetinmeyen Doğan, oyunlarını yurt dışında da sergiledi.

Mercan Kolye, Eyvah Kızım Büyüdü, Avcı, Evdeki Yabancı,Çiçek Taksi, 7 numara, Tatlı Hayat, Patron Kim ?, Evli ve Çocuklu, Ekmek Teknesi, Çat Kapı, Acemi Cadı gibi dizilerde rol aldı. Yarım Elma adlı dizide kurye Yılmaz, Hastayım Doktor adlı dizide deli Ferman, Serseri Aşıklar adlı dizide tamirci Ramo, MED Yapım prodüksiyonu Sahte Nişanlım ve Sihirli Annem dizisinde Kuyumcu Rıza olarak yer alan Doğan, Ömerçipadlı sinema filmi ile birçok reklam filminde rol almıştır.

