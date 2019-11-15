Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları belli oldu. Yarışmacılardan biri de Buğra Kazancı oldu. Peki Buğra Kazancı kimdir?

Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Buğra Kazancı kimdir?

Program tanıtımında konuşan Kazancı, "Herkese merhaba, Exatlon Challenge Türkiye'de ben de varım" dedi.

Uçağın içinden bir fotoğraf paylaşan Kazancı, "Dominik" diye yazdı.

Yarışmanın Dominik'te çekileceği ifade edildi.