Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Burce Yağmur Karabal kimdir
Moda ile ilgilendiğini belirten Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Burce Yağmur Karabal, futbol ile alakası olduğunu da belirtti
MAGAZIN 15.11.2019, 13:20
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Burce Yağmur Karabal kimdir?
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarını açıkladı.
Yarışmacılardan biri de Burce Yağmur Karabal oldu.
Moda ile ilgilendiğini belirten Karabal'ın aynı zaman da ilgi alanları arasında futbolun da olduğu aktarıldı.
Instagram hesabında 150 bine yakın takipçisi bulunan Karabal'ın YouTube hesabını yeni açtığının altı çizildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P