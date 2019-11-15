Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Burce Yağmur Karabal kimdir?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarını açıkladı.

Yarışmacılardan biri de Burce Yağmur Karabal oldu.

Moda ile ilgilendiğini belirten Karabal'ın aynı zaman da ilgi alanları arasında futbolun da olduğu aktarıldı.

Instagram hesabında 150 bine yakın takipçisi bulunan Karabal'ın YouTube hesabını yeni açtığının altı çizildi.