Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Buse Plan kimdir
Hayat tarzının seyahat olduğunu belirten Buse Plan, "Soyadımın aksine plansızca Dünya’yı tek başıma geziyorum. +40 ülke şimdiden bitti" ifadelerini kullandı. Peki Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Buse Plan kimdir?
MAGAZIN 15.11.2019, 13:13
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Buse Plan, açıklama yaptı.
Plan, şunları söyledi:
"Dominik'e gidiyoruz ve gerçekten çok çok eğleneceğimiz içerikler sizi bekliyor olacak.
Ben de çok heyecanlıyım, içim içime sığmıyor.
Zaten bir sürü şapşallıklar, sakarlıklar yapıyoruz.
Görüşürüz, daha çok şey gelecek, şimdilik hoşçakalın."
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P