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Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Buse Plan kimdir

Hayat tarzının seyahat olduğunu belirten Buse Plan, "Soyadımın aksine plansızca Dünya’yı tek başıma geziyorum. +40 ülke şimdiden bitti" ifadelerini kullandı. Peki Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Buse Plan kimdir?

MAGAZIN 15.11.2019, 13:13
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Buse Plan kimdir

Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Buse Plan, açıklama yaptı.

Plan, şunları söyledi:

"Dominik'e gidiyoruz ve gerçekten çok çok eğleneceğimiz içerikler sizi bekliyor olacak.

Ben de çok heyecanlıyım, içim içime sığmıyor.

Zaten bir sürü şapşallıklar, sakarlıklar yapıyoruz.

Görüşürüz, daha çok şey gelecek, şimdilik hoşçakalın."

#Exatlon Challenge Türkiye #Exatlon Challenge Türkiye buse plan
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