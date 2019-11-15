Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Buse Plan kimdir

Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Buse Plan, açıklama yaptı.

Plan, şunları söyledi:

"Dominik'e gidiyoruz ve gerçekten çok çok eğleneceğimiz içerikler sizi bekliyor olacak.

Ben de çok heyecanlıyım, içim içime sığmıyor.

Zaten bir sürü şapşallıklar, sakarlıklar yapıyoruz.

Görüşürüz, daha çok şey gelecek, şimdilik hoşçakalın."