Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Dilara Aydın kimdir
Exatlon Challenge Türkiye yarışmasında yer alan Dilara Aydın'ın özgeçmişi merak ediliyor. Çok sayıda kullanıcı internette Dilara Aydın kimdir sorusunu araştırıyor. İşte Dilara Aydın'ın otobiyografisi
MAGAZIN 15.11.2019, 13:45
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Dilara Aydın kimdir?
Dilara Aydın, YouTube kanalında kendisini şöyle tanıtıyor:
"Merhaba
Bu kanal uzun zamandır isteyip, acabalara sığınıp, olur mu olmaz mı diye en çok kendine soru sorup sonra da dene işte neden olmasın bir adım at diye diye kendi motivasyonunu kendisi kucaklayan bir kadınıııınn.
Bizi neler bekliyor bende çok merak ediyorum :)
Keyif alarak yaptığım her şey burada olacak.
Yemek, moda, makyaj, bakım, vlog gibiiii her şeyliiii :)) Öpüyorum !"
20°
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