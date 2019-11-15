Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Doğan Kabak kimdir? Doğan Kabak kaç yaşında nereli?

DOĞAN KABAK KİMDİR

Doğan Kabak, kendini şöyle tanıtıyor:

"Arkadaşlar merhaba.

Kısaca kendimden bahsedeyim; 16 yıldır otomobil gazeteciliği yapıyorum.

EVO, Autocar gibi dergilerin Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptım.

Şimdi ise TopGear dergisinin yayıncısıyım.

Burada teste aldığım otomobilleri ya da dünyanın bir çok yerinde incelediğim modelleri sizinle paylaşmak için varım.

Dilim döndüğünce, bir otomobilin direksiyonunda ne yapıyorsam size aktarmaya çalışıyorum"