Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Furkan Yaman kimdir?

Furkan Yaman, yarışmacı tanıtımda "Arkadaşlar selam Exatlon Challenge'da ben de varım, gücüme güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda YouTuber da olan Yaman'ın sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip.

Yolculuktan bir gönderi paylaşan Yaman, "Herkesin elinde telefon, nasıl belli bizim geldiğimzi" ifadelerini kullandı.