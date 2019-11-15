Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Hayrettin Karaoğuz kimdir

Hayrettin Karaoğuz, 1 Ocak 1984 yılında İstanbul Bakırköy'de doğdu.

1.78 metre uzunluğundaki Karaoğuz, Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Birçok film ve televizyon şovu olan Hayrettin Karaoğuz, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Exatlon Challenge Türkiye yarışmasında yer alacak.

Hayrettin Onur Karaoğuz, Türk oyuncu, sunucu, komedyen. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.