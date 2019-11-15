Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Mendebur Lemur kimdir
YouTuber Mendebur Lemur, Exatlon Challenge Türkiye yarışmasında performans sergileyecek. Çok sayıda takipçiye sahip isim hakkında Mendebur Lemur kimdir araştırması yapılıyor
MAGAZIN 15.11.2019, 13:36
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Mendebur Lemur kimdir?
YouTube kanalındaki hakkında kısmında şu ifadeler yer alıyor:
"Madagaskar ormanları gibi her telden bir şeyler bulabileceğiniz bir Lemur'un kanalındasınız.
Her hafta yeni video, bazen 2 tane bile olur bazen de hiç olmaz çünkü nedenlerden dolayı."
Instagram profilinde 'Tanınmamış Kişi' ifadelerini kullanan Mendebur Lemur, uçaktan bir fotoğraf paylaşarak yarışma için yolda olduklarını gösterdi.
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