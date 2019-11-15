Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Mendebur Lemur kimdir?

YouTube kanalındaki hakkında kısmında şu ifadeler yer alıyor:

"Madagaskar ormanları gibi her telden bir şeyler bulabileceğiniz bir Lemur'un kanalındasınız.

Her hafta yeni video, bazen 2 tane bile olur bazen de hiç olmaz çünkü nedenlerden dolayı."

Instagram profilinde 'Tanınmamış Kişi' ifadelerini kullanan Mendebur Lemur, uçaktan bir fotoğraf paylaşarak yarışma için yolda olduklarını gösterdi.