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Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Mendebur Lemur kimdir

YouTuber Mendebur Lemur, Exatlon Challenge Türkiye yarışmasında performans sergileyecek. Çok sayıda takipçiye sahip isim hakkında Mendebur Lemur kimdir araştırması yapılıyor

MAGAZIN 15.11.2019, 13:36
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Mendebur Lemur kimdir

Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Mendebur Lemur kimdir?

YouTube kanalındaki hakkında kısmında şu ifadeler yer alıyor:

"Madagaskar ormanları gibi her telden bir şeyler bulabileceğiniz bir Lemur'un kanalındasınız.

Her hafta yeni video, bazen 2 tane bile olur bazen de hiç olmaz çünkü nedenlerden dolayı."

Instagram profilinde 'Tanınmamış Kişi' ifadelerini kullanan Mendebur Lemur, uçaktan bir fotoğraf paylaşarak yarışma için yolda olduklarını gösterdi.

#Exatlon Challenge Türkiye #Exatlon Challenge Türkiye mendebur lemur
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