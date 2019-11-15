Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından Uras Benlioğlu kimdir?

Exatlon Challenge Türkiye için aylardır hazırlandığını belirten Benlioğlu, "Hazırım" açıklaması yaptı.

Uçaktan bir fotoğraf paylaşan Uras Benlioğlu, "Exatlon Challenge yolcusu kalmasın" paylaşımı yaptı.

Uras Benlioğlu'nun YouTube kanalının hakkında kısmında ise "Kanalımda sizin için kimsenin aklına gelmeyecek ürünleri inceleyip, internet efsanelerini avlıyorum. Belki farklı şeyler de yaparım belli olmaz." ifadeleri yer alıyor.