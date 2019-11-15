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Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından YouTuber Barış Erdoğan kimdir

Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları belli oldu. Yarışmacılardan Barış Erdoğan kimdir sorusu yanıt buldu. Sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, Barış Erdoğan, 1995 yılında Norveç Oslo'da doğdu

MAGAZIN 15.11.2019, 13:16
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından YouTuber Barış Erdoğan kimdir

Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından YouTuber Barış Erdoğan kimdir?

İşte yanıtı:

"1995 Norveç/Oslo doğumluyum. 

Hayatım parkur ve aksiyonla geçer.

Türkiye Parkur Şampiyonluğum ve Ninja Warrior'da bölüm birinciliğim var.

Bu kanalda;

-Eğitim Videoları

-Performans, aksiyon videoları

-Arkadaşlarımla boş eğlence, VLOG videolarımı sizlerle paylaşıyorum"

#Exatlon Challenge Türkiye #Exatlon Challenge Türkiye barış erdoğan
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