Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından YouTuber Barış Erdoğan kimdir
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları belli oldu. Yarışmacılardan Barış Erdoğan kimdir sorusu yanıt buldu. Sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, Barış Erdoğan, 1995 yılında Norveç Oslo'da doğdu
MAGAZIN 15.11.2019, 13:16
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından YouTuber Barış Erdoğan kimdir?
İşte yanıtı:
"1995 Norveç/Oslo doğumluyum.
Hayatım parkur ve aksiyonla geçer.
Türkiye Parkur Şampiyonluğum ve Ninja Warrior'da bölüm birinciliğim var.
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