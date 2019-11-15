Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından YouTuber Oğuzhan Uğur kimdir
Exatlon Challenge Türkiye yarışmasına katılacak ünlü isimler arasında YouTuber Oğuzhan Uğur da yer alıyor. YouTube'da çektiği videolar ile çok konuşulan Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İşte YouTuber Oğuzhan Uğur kimdir sorusunun yanıtı
MAGAZIN 15.11.2019, 13:49 15.11.2019, 13:50
Exatlon Challenge Türkiye yarışmacılarından YouTuber Oğuzhan Uğur kimdir?
Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Oğuzhan Uğur, Türk müzisyen, film yönetmeni, senarist ve Youtuber Ankara'da dünyaya geldi.
Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav’ın yardımcılığını yaptı.
2011 yılında vizyona giren "Ağır Abi" isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı.
2012 yılında "Çok şükür" isimli ilk albümü çıktı.
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