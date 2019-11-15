Exatlon Challenge Türkiye yarışması sunucusu YouTuber Orkun Işıtmak kimdir?

Orkun Işıtmak, kendisini şöyle tanıtıyor:

"'Evet herkese merhaba ben Orkun' diye başlar eğlence ve komedi dolu videolarım. Video blog(vlog) videolarım ile günlük yaşamımda yaptığım etkinlikleri gösterir , gittiğim yerleri anlatır ve hayatımı sizlerler paylaşırım. "Yabancı Şarkılar Türkçe Olsaydı" gibi serilerim ile de aslında gözümüzün önünde olan ama göremediğimiz komik detaylara değinirim. Detayları için websiteme göz atabilirsiniz.

1996 yılında İzmir'de dünyaya geldim. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversite'sini kazanıp İstanbul'a taşındım. Sevdiğim, eğlendiğim şeyi yapabilmek ve bunu bir işe dönüştürmek için üniversiteye bir süre ara verip tüm odağımı içerik oluşturmaya verdim."