Fahriye Evcen Karan'ı ilk kez gösterdi

Yeni anneliğinin heyecanını yaşayan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı. 13 Nisan'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye-Burak ikilisi aylardır oğullarının yüzünü saklı tutmuşlardı. Bugün Fahriye Evcen ilk defa oğlu ile yaşadığı eğlenceli dakikaları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Altına ise "The Spaceship Captain!"(Uzay Gemisi Kaptanı) açıklamasını düştü. Çiftin birçok hayranı, Karan'ın doğuştan yakışıklı olduğu yorumunu yaptı.