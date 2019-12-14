Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın ilk fotoğrafı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğlunun çifti Karan'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Fotoğraflar, takipçileri tarafından saatler içinde 1 milyonu geçen beğeni aldı.
MAGAZIN 14.12.2019, 19:59 14.12.2019, 19:59
Yeni anneliğinin heyecanını yaşayan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı.
13 Nisan'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye-Burak ikilisi aylardır oğullarının yüzünü saklı tutmuşlardı.
Bugün Fahriye Evcen ilk defa oğlu ile yaşadığı eğlenceli dakikaları kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Altına ise "The Spaceship Captain!"(Uzay Gemisi Kaptanı) açıklamasını düştü. Çiftin birçok hayranı, Karan'ın doğuştan yakışıklı olduğu yorumunu yaptı.
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