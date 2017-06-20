Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Ankara yolunda kaza yaptı.

Müzik dünyasının sevilen ismi Ferhat Göçer bugün Ankara'ya giderken trafik kazası geçirdi. Aracında ciddi hasar olan Göçer, kazayı yara almadan atlattı.



Başka bir araçla Ankara'ya giden ünlü şarkıcı akşam saatlerinde sahneye çıkıp sevenleriyle buluştu.



Kaza sonrası Ferhat Göçer'in aracı bu hale geldi.







Kaynak: Hürriyet