Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Ferhat Göçer kaza yaptı

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Ankara yolunda kaza yaptı.

Ferhat Göçer kaza yaptı

Müzik dünyasının sevilen ismi Ferhat Göçer bugün Ankara'ya giderken trafik kazası geçirdi. Aracında ciddi hasar olan Göçer, kazayı yara almadan atlattı.

Başka bir araçla Ankara'ya giden ünlü şarkıcı akşam saatlerinde sahneye çıkıp sevenleriyle buluştu.

Kaza sonrası Ferhat Göçer'in aracı bu hale geldi.



Kaynak: Hürriyet

Etiketler; #ferhat göçer
banner863
Önceki Haber
O şirketin çalışanı: Çöpe atılması gerekenleri askerlere veriyoruz
Sonraki Haber
Brüksel'de terör alarmı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.