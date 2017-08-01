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Fulden Uras ameliyata alındı

Ünlü şarkıcı Fulden Uras, apar topar ameliyata alındı!

Fulden Uras ameliyata alındı

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybederek büyük bir şok yaşayan şarkıcı Fulden Uras’tan kötü haber geldi. 

Onur Akay, ünlü şarkıcının sağ göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeni ile acilen ameliyata alındığını duyurdu.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SIFIRLANDI"

Uras’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan yakın arkadaşı Akay, "Canım arkadaşım Fulden Uras, annesini kaybettikten sonra çok büyük bir şok yaşadı ve bağışıklık sistemi sıfırlandı. Fulden, sağ göğsünde 11 saat içinde büyüyen bir kitle nedeni ile apar topar ameliyata alındı. Yüksek derecede enfeksiyonlu kitlenin büyük bir kısmını temizlediler. Önümüzdeki günlerde çekilecek emar sonrasında net karar verilecek. Aynı göğsünden 10. kez ameliyat olan Fulden Uras’a, acil şifalar diliyorum." yazarak Uras’ın fotoğrafını paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fulden Uras #ameliyat
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