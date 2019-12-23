Gözde Çığacı'ya asker sevgilisinden sürpriz evlenme teklifi!

Birçok dizi ve filmlerde oynarak adını duyuran ünlü oyuncu Gözde Çığacı, 28 Kasım'da birlikte olduğu Tümer Gülümser'e evlenme teklifi etmişti. Yaptığı teklifi, gururla attığım adım olarak tanımlayan Çığacı'ya bu sefer de askerde olan sevgilisinden evlenme teklifi geldi.

Sansun'da bedelli askerlik yapan Gülümser'in yemin törenine giden Çığacı'ya tören sonrası sürpriz evlilik teklifi geldi.

Diğer askerler ve çevredekilerden tezahürat gelen çift mutluluk gözyaşları döktü.

GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?

Gözde Çığacı 1991 doğumlu olan 28 yaşında İzmirli oyuncudur.Minik yaşlarda bulunduğu vakitlerde müzikle ilgilenmesine rağmen gençlik çağlarından itibaren oyunculuğa yönelmiştir.Eğitiminide bu yönde tamamlamış olan oyuncu Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirmiştir.Gitar çalabilen oyuncu dizilerde rol alarak tecrübe kazanmıştır.Boyu 1.72’dir.

Çok güzel bir göz rengine sahip olan oyuncu gözlerinle beraber çok uyumlu bir yüze sahiptir.Oyunculuğa karar vermesi ise annesi ve babası sayesinde gerçekleşmiştir.Annesinin onu küçük yaşlardan itibaren tiyatro oyunlarına götürmesi onun ilgisini çekmiştir.Ailesi onun daha çok Avukatlık mesleği yönünde eğitim görmesini istesede o oyuncu olmayı kafasına koymuş ve bir gün babasınında izlemiş olduğu bir tiyatro oyununda oynamıştır.O gün babası onun oyunculuğunu izledikten sonra ağlamış ve ünlü oyuncunun arkasında durarak oyunculuğa onay vermiştir.

Ana Yüreği, Kuzey-Güney, Sen de Gitme, Bugünün Saraylısı, Kördüğüm, Ateş Böceği, Dudullu Postası ve Yüzleşme dizilerinde rol aldı.





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