Güldür Güldür'de öğrencileri Özdemir Nutku ve Yıldız Kenter'i andı! Ali Sunal, Kemal Sunal'ın hikayesini anlattı

Ali Sunal, "Önemli değerlerimizi kaybettik yakın zamanda. Biraz onlardan bahsetmek ve alkışlarımızı onlara göndermek istiyoruz. Çok yakın zamanda kaybettiğimiz Özdemir Nutku'yu anmak istiyoruz. Arkadaşlarımızın yarısı, kendisinin talebesi, hocaların hocası. 9 Eylül Tiyatro bölümünün kurucusu, çok değerli ustamız Özdemir Nutku'yu saygıyla anıyoruz." dedi.

Ali Sunal, babası Kemal Sunal'ın tiyatroya başlama hikayesini anlattı. Ali Sunal, "Bir de en yakından bildiğim hikaye şudur. Vefa Lisesi'nde bir öğrenci vardı, Edebiyat öğrencisidir. Bu öğrenciye inanır çok inanır tiyatroda oyunculukta çok iyi geleceği olduğunu düşünür, ismi Ali Kemal'dir. Tutar kolundan götürür Kenter Tiyatrosuna ve Yıldız Kenter'e teslim eder. Kemal Sunal'ın kariyeri, o Kenter Tiyatrosu'nda başlar. Kimden bahsettiğimi anladınız herhalde. Yıldız Kenter... Çok büyük ustamız gerçekten tarif etmeye gerek yok fakat biz öğrencisi olmuş Emre Altuğ aramızda." ifadelerini kullandı.

Yıldız Kenter'in oyuncusu Emre Altuğ da "Çok güzel konuştun sen. Ben sadece okulda öğrencisiydim, izleyerek öğrenen çok arkadaşımız var sizler gibi. Her zaman bizim kuzey yıldızı gibi yol gösterenimiz oldu. Şimdi de olmaya devam edecek, ben eminim. Nur içinde yatsın." şeklinde konuştu.

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