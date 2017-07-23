Hande Yener Bodrum'da açtığı Sebastian Beach Club'tan istediği paraları kazanamayınca mekanı kapatmıştı. Fakat kapattığı beach club Yener'in başına bela oldu.

Hande Yener, 2015 ve 2016 yazında Bodrum-Yalıkavak’ta Sebastian Beach Club’ı işletmişti. Hedeflediği kâra ulaşamayınca kapatmıştı.



Bu yaz İzmir-Çeşme’de Neo By Hande Yener’i açtı. Ancak pop yıldızının başı geçen yaz kapatamadığı borç yüzünden dertte...



Hande Yener, Yalıkavak’taki Sebastian Beach Club için Ayvalık’taki balıkçı Nafi Başkurt’tan 39 bin liralık deniz ürünü almış ve bu parayı bir yıldır ödemediği ortaya çıktı.



Nafi Başkurt, “Hande Hanım telefonuma çıkmıyor. Çareyi icraya vermekte buldum” diyor. (POSTA)