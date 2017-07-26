Harun Kolçak’ın Gümüşsuyu’ndaki evinde beslediği iki kedisi, sanatçının ölümüyle sahipsiz kaldı. Hayvanseverler kedileri sahiplenmek için adeta sıraya girdi.

Harun Kolçak’ın Gümüşsuyu’ndaki evinde beslediği iki kedisi, sanatçının ölümüyle sahipsiz kaldı. Hayvanseverler kedileri sahiplenmek için adeta sıraya girdi.







Geçtiğimiz çarşamba hayatını kaybeden Harun Kolçak’ın kedileri sahipsiz kaldı. Sanatçının yakın dostu Sibel Benekli Instagram hesabından "Harunumuzun kızları Pamuk & Eylül. Şimdilik Harun'un evinde ben bakıyorum ama yeni yuvaya ihtiyaçları var. Benim evimde 12 kedim var. Anlaşabilseler keşke. Onun çocuklarına onun kadar iyi bakacak dostlar arıyorum bilginiz olsun. Şimdiden teşekkürler" yazdı.







Müzisyen kimliğinin yanı sıra hayvanlara olan düşkünlüğüyle de bilinen usta sanatçının Gümüşsuyu’ndaki evinde vaktinin büyük bir bölümünü beraber geçirdiği Pamuk ve Eylül adındaki kedilerini sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Sibel Benekli’yle iletişime geçti.



Son beş günde 100’den fazla kişinin Kolçak’ın kedilerini sahiplenmek için Benekli’ye ulaştığı öğrenildi.



Sibel Benek yine Instagram hesabından Kolçak'ın köpeğini sahiplendirdiğini şu sözlerle paylaştı: Harunum Laika emin ellerde