Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu el ele

İstanbul sokaklarında Uçankuş muhabirlerine el ele yakalanan Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu artık aşklarını gizlemiyor. 10 Ocak'ta ilk kez birlikte sabahın erken saatlerinde yakalanan çift, kameraları görünce hızla uzaklaşmışlardı.

Aşkları olay olan Subaşı ile Kocaoğlu çifti artık aşklarını açık açık yaşıyor. Dün akşam muhabirlere yakalanan çift ile kısa bir sohbet gerçekleştirilirken, ilişkileri hakkında ayrıntı vermekten kaçındılar.

Çift Çukur dizisinde birlikte rol alıyor. Dizide, Subaşı, Nehir karakterini Kocaoğlu ise Aliço karakterine hayat veriyor.

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