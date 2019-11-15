Hazer Amani ilk kez Sıla ile yaşadığı aşkı ve ev hayatını anlattı

Şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla ve ev hayatı ile yemekleri hakkında açıklama yaptı.

Sıla ile yaşadıkları ilişki hakkında ilk kez konuşan Hazer Amani, muhabirin, "Saçlarınız çok dikkat çekiyor bu aralar" ifadelerine "Evet saçlar biraz bu aralar böyle oldu" derken muhabir "Hatta geçtiğimiz günlerde Sıla hanım da örgü yaptırmıştı sizle beraber" dedi.

Şef Hazer Amani ise "Ben, Sıla'dan kıskanıp yaptırdım." yanıtını verdi.

Başka bir muhabirin "Güzel bir birlikteliğiniz var Sıla hanımla" demesine Amani, "Evet yani sağolun biz de çok keyif alarak geçiriyoruz zamanımızı. Güzel, işimizde gücümüzü yapmaya çalışıyoruz bir yandan da böyle arada çıkıp bir şeyler yapıyoruz" cevabını verdi.

"Sıla hanım yemeklerinizi beğeniyor mu?" sorusunu yanıtlayan şef Hazer Amani, "Valla onu ona sorun bilmiyorum" dedi.

Duyumlarına göre Sıla'nın birkaç kilo aldığını bildiğini söyleyen muhabire şef Amani, "Yok, yok. Hiç alakası yok. Tam tersi bu aralar ikimiz de dikkat ediyoruz. Sporumuzu, her şeyimizi beraber yapıyoruz" dedi.

Ünlü şef Hazer Amani, "Genelde evde yemekleri siz mi yaparsınız?" sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Valla, Sıla'nın da eli çok lezzetli açıkçası.

Zeytinyağlıları genelde o yapıyor.

Etleri, pilavları da ben yapıyorum."