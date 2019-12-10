Healthyish kapanıyor mu? Şeyma Subaşı açıkladı

Acun Ilıcalı ile evliliği devam ederken ünlü kafeyi açan Şeyba Subaşı kafenin kapanabileceğini duyurdu.

Açtığı mekanda 8 TL'ye su sattığı için eleştirilen Subaşı, iş yerinin beklediği gibi gitmediğini söyleyerek “Önümüzdeki günlerde kafeyi kapatacağız gibi görünüyor” dedi.

Bir süredir YouTube’dan video paylaşan Subaşı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Subaşı, "Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Biz 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hem sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun’a bunu bir proje olarak sundum. Burada isminden menülerindeki bütün renklerine her şeyine kadar ben karar vermiş ve ekiple beraber benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Başta gerçekten çok güzel gitti. Bu tabi ki de benim ünlü olmam, Acun’un ünlü olmasından o yüzden güzel gitti. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti." dedi.

Subaşı, "“Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm. Eğer ben sadece orada öyle duracaksam ‘Şeyma Subaşı bir kafe sahibi’ olarak duracaksam evet devam ederim; kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.