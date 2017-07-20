YALOVA’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, kent meydanında konser verdi.

CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise yaptığı konuşmada Sanatçı Kurtoğlu’nun konser için para almadığını espriyle anlatarak, “Buraya gelirken kendisi için bir kuruş para almadı. Öpücük de vermedim. İki sepet dut istedi, onu verdim” dedi.



Yalova'nın düşman işgalinden kurtuuşının 96'ncı yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen kutlamalarda ilk olarak Edirne Belediye Bandosu ile bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik gerçekleştirildi. Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen ile Sanatçı Çılgın Sedat’ın da izleyici olarak katıldığı programda konuşan Başkan Vefa Salman, Yalova’nın “Atatürk’ün kenti” olduğunu vurguladı. Salman, “Dünyanın en güzel kenti, bu dünyadaki cennet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentinin 96’inci düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüne hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu kentin kaderindeki iki önemli tarihe dikkati çekmek istiyorum. Yalova kentinin birinci önemli dönüm noktası, 19 Temmuz 1921’dir. Yani bundan 96 yıl önce Yalova’nın kurtuluşudur. İkincisi de 19 Ağustos 1929’dür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi kentini ilk ziyaretidir. Kentin kaderini değiştirdiği günlerden en önemlisidir” dedi.



İKİ SEPET DUTA KONSER



Ardından Başkan Vefa Salman, fantezi müziğin sevilen sesi Cengiz Kurtoğlu’nu sahneye davet etti. Başkan Salman, sanatçı Kurtoğlu’nun tek kuruş para almadığını espriyle belirterek, “Benim sevgili ağabeyim, sevgili büyüğüm, örnek insan. Şunu bilmenizi istiyorum; Buraya gelirken kendisi için bir kuruş para almadı. Öpücük de vermedim. İki sepet dut istedi, onu verdim. Dut çok seviyormuş. Bir sepet kara dut bir sepet de beyaz dut verdik” diye konuştu.

Başkan Salman, Kurtoğlu’na ‘Atatürk’ tablosu hediye etti. Sanatçı Kurtoğlu ise verdiği konserde sevenlerine keyif dolu zaman geçirtti. Zaman zaman seyircilerin eşlik ettiği sanatçı Kurtoğlu, büyük alkış aldı.